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В Нидерландах доля жилья стоимостью от €1 млн выросла на 37% за год
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В Нидерландах доля жилья стоимостью от €1 млн выросла на 37% за год 

Prian.ru 55 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным исследовательского агентства Calcasa, средняя стоимость таких объектов в 2017 году составила €1,36 млн Средняя стоимость квадратного метра была €5300. За 2017 год цены на подобную недвижимость выросли на 9,2%, в то время как на всю собственность в стране они увеличились на 8%, пишет NL Times. Большинство единиц жилья с ценником от €1 млн расположено в регионе Амстердама. Здесь насчитывается 10 300 таких домов и квартир. На втором месте — Утрехт с показателем 6300, а за ним следует Гоои (4950). Интересно, что в 2008 году в Нидерландах насчитывалось 28 100 единиц жилья стоимостью от €1 млн В период финансового кризиса, с 2008 по 2013 год это число сократилось на 43%. На «дне» рынка показатель составлял всего 16 000 таких объектов. Неудивительно, что на рынке недвижимости Нидерландов растет доля дорогой недвижимости. Ведь жилье в этой стране дорожает самыми быстрыми темпами за 16 лет.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Нидерландах.
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