ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВОДА РОССИИ

Очищая берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов. Это бесценно!

Поможем природе — сделаем красивыми наши любимые места!

Ежегодная акция с 2014 года объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов.

Каждый желающий может организовать акцию по уборке любимого водоема, привлечь друзей или самому присоединиться к команде!

В рамках акции вместе с уборками проводятся просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды.

С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает все больше участников:

2014 '

200 000 человек очистили

1 700 водоемов

в 54 регионах

2015 '

300 000 человек очистили

3 411 водоемов

в 72 регионах

2016 '

1 000 000 человек очистили

9 000 водоемов

в 80 регионах

2017 '

1 500 000 человек очистили

10 000 водоемов

в 80 регионах

Что дает участие

и почему оно так важно?

_______________________________________

Около 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадет в воду.

Вместе с мусором в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоема.

От качества воды в естественных источниках зависят продолжительность и безопасность нашей жизни.

Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но и о будущем своего региона и экологии страны!

Все участники получат специальные дипломы, а самые активные — памятные призы!

Соревнуйся с другими организаторами акции и получи благодарность Минприроды России и другие бонусы от партнеров!

Участвуй, чтобы твой родной край вошел в рейтинг самых активных регионов-участников акции!

Тебе в помощь — обучающие материалы, онлайн-карта и другие инструменты для привлечения единомышленников. Спеши узнать подробности в личном кабинете после регистрации!

Как принять участие в акции

_______________________________________

1 шаг Зарегистрируйтесь и заполните профиль. Укажите, присоединяетесь ли вы как отдельный человек или как организация

2 шаг Узнайте от А до Я, как провести акцию (в том числе, с раздельным сбором отходов), скачав методическое пособие

3 шаг Находите единомышленников в вашем регионе с помощью онлайн-карты

4 шаг Организовывайте и проводите акции по очистке берегов или присоединяйтесь к акциям в вашем регионе

5 шаг Загружайте отчеты через специальную форму в личном кабинете и получайте дипломы общероссийской акции и памятные призы