ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВОДА РОССИИ 

Очищая берега, мы сохраняем воду чистой и помогаем обитателям водоемов. Это бесценно!
Поможем природе — сделаем красивыми наши любимые места!
Ежегодная акция с 2014 года объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране для очистки берегов водоемов.
Каждый желающий может организовать акцию по уборке любимого водоема, привлечь друзей или самому присоединиться к команде!
В рамках акции вместе с уборками проводятся просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды.
С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает все больше участников:
2014 '
200 000 человек очистили
1 700 водоемов
в 54 регионах
2015 '
300 000 человек очистили
3 411 водоемов
в 72 регионах
2016 '
1 000 000 человек очистили
9 000 водоемов
в 80 регионах
2017 '
1 500 000 человек очистили
10 000 водоемов
в 80 регионах
Что дает участие
и почему оно так важно?
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Около 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадет в воду.
Вместе с мусором в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоема.
От качества воды в естественных источниках зависят продолжительность и безопасность нашей жизни.
Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но и о будущем своего региона и экологии страны!
Все участники получат специальные дипломы, а самые активные — памятные призы!
Соревнуйся с другими организаторами акции и получи благодарность Минприроды России и другие бонусы от партнеров!
Участвуй, чтобы твой родной край вошел в рейтинг самых активных регионов-участников акции!
Тебе в помощь — обучающие материалы, онлайн-карта и другие инструменты для привлечения единомышленников. Спеши узнать подробности в личном кабинете после регистрации!
Как принять участие в акции
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1 шаг Зарегистрируйтесь и заполните профиль. Укажите, присоединяетесь ли вы как отдельный человек или как организация
2 шаг Узнайте от А до Я, как провести акцию (в том числе, с раздельным сбором отходов), скачав методическое пособие
3 шаг Находите единомышленников в вашем регионе с помощью онлайн-карты
4 шаг Организовывайте и проводите акции по очистке берегов или присоединяйтесь к акциям в вашем регионе
5 шаг Загружайте отчеты через специальную форму в личном кабинете и получайте дипломы общероссийской акции и памятные призы