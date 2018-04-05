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«Тотальный диктант» в Хорошевке пройдет в проезде Аэропорта
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«Тотальный диктант» в Хорошевке пройдет в проезде Аэропорта 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В следующую субботу, 14 апреля, пройдет ежегодная международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018». Автором текста в этом году стала известная писательница Гузель Яхина. Три фрагмента, которые она подготовила для акции, войдут в ее новый роман «Дети мои», в котором будет рассказываться о поволжской немецкой автономии в 1916–38 годах.
В Хорошевке проверить свою грамотность можно будет на базе школы № 1287. Площадку разместят в проезде Аэропорта, 10. Текст прочтет телеведущий Михаил Марфин.
— Принять участие в акции может каждый желающий вне зависимости от возраста, национальности и места проживания, — рассказали в администрации школы. — Стоит отметить, что текст в этом году обещают особенно интересный — думать в первую очередь придется о расстановке знаков препинания.
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте www.totaldict.ru. Впоследствии здесь же можно будет узнать свою оценку.
Начало в 14.00. (то)
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