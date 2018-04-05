Акция «Поможем подготовиться к школьному балу» стартовала в Измайлове

Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» присоединился к Общегородской благотворительной акции

В Измайлове стартовала X Общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!», которая проходит в Москве при поддержке департамента труда и социальной защиты населения столицы. Теперь неравнодушные жители Измайлова смогут помочь выпускникам, посетив ЦСПСиД «Измайлово».

От населения будут приниматься нарядные платья и костюмы, обувь и аксессуары. Все вещи должны иметь износ не более 10%, в идеально чистом состоянии. А вот обувь принимается только новая!

Пункт приема вещей расположен по адресу: Измайловский проезд, д. 4А, кабинет 1.5. Время работы: понедельник — четверг — с 9 до 18, пятница — с 9 до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 13.45. Акция продлится до 27 апреля.