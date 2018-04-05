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Московская биржа выявила трех нарушителей законодательства об инсайде
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Московская биржа выявила трех нарушителей законодательства об инсайде 

Rambler News Service 1 час назад
Московская биржа выявила трех нарушителей законодательства об инсайде среди своих сотрудников и применила к ним меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, сообщил RNS представитель торговой площадки.
«В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено. За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций», — сказал он.
По его словам, регулятор указал на ряд нарушений в работе компании и наложил два взыскания по 300 тыс. руб. каждое.
«В частности, проверяющие справедливо указали, что трое вновь избранных членов ревизионной комиссии наблюдательного совета Московской биржи, не являющиеся сотрудниками биржи, были включены в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, с нарушением сроков. На сегодняшний день всего 604 человека включены в такой список», — cообщили RNS в пресс-службе торговой площадки.
Московская биржа проводит мониторинг рабочих мест сотрудников на предмет использования запрещенного внутренними регламентами программного обеспечения.
«Предположения о неправомерной установке и использовании программ для организации доступа к торгам (торговых терминалов) в ходе проверок не подтверждались. Существующие системы не позволяют сотрудникам самостоятельно устанавливать на рабочие компьютеры программное обеспечение», — подвел итог представитель биржи.
Ранее Генпрокуратура сообщила о фактах нарушения законодательства об инсайде на Московской бирже. В частности, инсайдеры из числа сотрудников торговой площадки нарушали сроки подачи уведомлений о сделках на срочном рынке и использовали запрещенные внутренними процедурами торговые платформы. Также в компании отсутствовало подразделение или должностное лицо, котролирующее соблюдение профильного законодательства.
По результатам проверки Московская биржа привлечена к административной ответственности. Торговой площадке назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. за каждое нарушение.
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