Почему курс биткоина упал ниже $7000

Ведущие мировые криптовалюты уверенно дешевеют на торгах 5 апреля. Так, стоимость биткоина опустилась ниже психологически важной отметки в $7000. Эксперты связывают синхронное падение цифровых денег и глобальных фондовых индексов с угрозой торговой войны. На фоне усиления «тарифного конфликта» США Китая инвесторы выводят средства из рисковых активов и отдают предпочтение безопасным вложениям. Сможет ли крипторынок вернуться к уверенному росту 2017 года — в материале RT.

На торгах 5 апреля курсы ведущих мировых криптовалют уверенно дешевеют. По данным сайта Coinmarketcap, стоимость биткоина опустилась ниже отметки $7000 за монету. На момент публикации он подешевел на 4,3% (до $6815). Эфириум также просел на 1,2% (до $384), рипл — на 3,5% (до $0,49). При этом общая капитализация криптовалютного рынка опустилась до $256 млрд

Очередное падение крипторынка стартовало 4 апреля — сразу после нескольких дней восстановительного роста. Одной из ключевых причин такой нестабильной динамики, как и в случае с глобальным фондовым рынком, эксперты называют растущую угрозу торговой войны между США и Китаем.

Так, аналитик торговой платформы eToro Мати Гринспен в интервью Business Insider связал удешевление биткоина с объявлением властями Китая об ответных тарифных ограничениях против Штатов. При этом негативное движение цифрового актива совпало с отрицательной динамикой американских фондовых индексов.

Напомним, 3 апреля администрация Дональда Трампа предложила ввести тарифы на ряд продуктов китайского производства на сумму около $50 млрд Перечень охватывает порядка 1,3 тыс. товаров. Ответные действия не заставили себя долго ждать, и уже на следующий день Госсовет КНР объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований американской продукции.

«Пошлины — часть торговой войны, а она может привести к ужесточению и тотальному регулированию в финансовой сфере, а значит, практически отсечь от крипторынка ещё больше китайских средств. Так что опасения очевидны и раскачка биткойна в диапазоне плюс-минус 10% понятна», — пояснил RT советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко.

Синхронное падение криптовалют и рынка акций США может существенно повлиять на расстановку сил в мире цифровых активов. Так считает советник президента Европейской Юридической Службы по цифровым рынкам Владимир Анников.

«Ранее цена биткоина отвечала ростом на негативные новости с традиционных финансовых рынков и, в целом, на макроэкономическую нестабильность, так как криптовалюта выступала, своего рода «защитным активом». Очень похоже, что сегодня «биток» утрачивает свой защитный статус — не устоял», — отметил Анников в разговоре с RT.

Мати Гринспен также уверен, что криптовалюты (как и акции) теперь являются рисковыми активами. Именно поэтому на фоне вероятности торговой войны инвесторы начинают выводить свои средства из цифровых монет и делать более безопасные вложения.

Оздоровительный курс

По мнению Андрея Коркишко, удешевлению цифровых монет способствуют общая напряжённость в глобальном финансовом секторе, а также период оздоровления самого крипторынка.

Наблюдаемый в конце 2017 года «безумный» рост криптовалют был обеспечен желанием людей заработать на постоянно дорожающих цифровых монетах. Так, с 1 ноября по 17 декабря курс биткоина вырос с $6500 до $19 800.

«Отрасль становится более цивилизованной, а чрезмерный ажиотаж в отсутствие явных логичных оснований — после болезненной коррекции рынка в начале года — перешёл в конструктивно-прагматичный подход. Регуляторы в основных мировых экономиках предварительно определились со своей позицией, а диалог на международном уровне, наконец, был запущен», — пояснил Владимир Анников.

Напомним, в марте министры финансов и руководители центробанков стран «Большой двадцатки» пришли к выводу, что криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности, но в перспективе такой риск всё же существует. Поэтому цифровые монеты необходимо регулировать в соответствии со стандартами FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Уже в июле 2018 года G20 планирует предоставить предложения по международному регулированию крипторынка.

В целом, по оценке Анникова, капитализация криптовалют во многом снизилась за счёт усиления регулирования и повышения тренда на большую открытость и прозрачность при проведении операций. В то же время, доходность криптовалютных торгов для игроков по-прежнему является привлекательной и будет оставаться такой в дальнейшем.

Эксперт подчёркивает, что на сегодняшний день понижательное давление на рынок оказывают сокращение общего количества ICO в мире, запреты на рекламу в крупнейших поисковиках и социальных сетях, а также кибермошенничество.

При этом Владимир Анников говорит и о наличии значительного числа положительных факторов на рынке. В их числе — появление и внедрение инструментов защиты инвесторов, легализация криптовалют в определённых юрисдикциях, приход крупных игроков в индустрию, и, в целом, смена общего тренда с «хайпа» на конструктивизм и попытки саморегулирования. Эксперт считает, что влияние этих факторов будет способствовать росту рынка в среднесрочной перспективе.