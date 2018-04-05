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Экономика Британии замедлилась из-за снегопадов
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Экономика Британии замедлилась из-за снегопадов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Сильные снегопады и слабый потребительский спрос негативно повлияли на сферу услуг Британии, которая продемонстрировала самые слабые темпы роста с момента голосования о выходе страны из состава ЕС в июне 2016 года, показал опрос.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit/CIPS в сфере услуг Британии упал до 51,7 пункта в марте с отметки в 54,5 пункта в феврале, что является самым низким показателем с июня 2016 года. В среду индекс PMI по строительству в Великобритании продемонстрировал аналогичное падение, хотя промышленное производство показало лучшие результаты. Глядя на первые три месяца 2018 года в целом, цифры показывают, что экономика Великобритании выросла в квартальном выражении чуть ниже 0,3%, снизившись по сравнению с ростом на 0,4% в конце 2017 года, отметили исследователи IHS Markit. Отражая низкое настроение среди потребителей, а также увеличение налогов в 2017 году, отдельные данные показали, что регистрация новых автомобилей в прошлом месяце была на 16% ниже, чем годом ранее. "В марте британская экономика сильно охладилась, страдая от самого слабого увеличения бизнес-активности с момента голосования по Brexit на фоне широкомасштабных сбоев, вызванных самыми сильными снегопадами за последние годы", — сказал Крис Уильямсон, главный экономист EHS Markit. Сибирский циклон, который британские метеорологи назвали «Зверь с Востока», принес на большую часть Британии сильнейшие снегопады и низкие температуры, которые не отмечались довольно продолжительное время.
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