Ещё
Что скрывает Skype?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Что скрывает Skype? 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Криптовалютная торговля постепенно перемещается из криптобирж в Skype, угождая интересам крупных инвесторов, стремящихся избежать финансовой нестабильности. Анонимные источники сообщили агентству Reuters, что около 20 криптовалютных трейдеров, а также их клиенты, среди которых крупные инвесторы, майнеры, платежные системы и хедж-фонды, вот уже несколько лет развивают рынок внебиржевой торговли, оборот которого на сегодняшний день достигает нескольких сотен миллионов долларов ежедневно. Помогают им в совершении торговых операций различные мессенджеры, такие как Skype. По словам экспертов, этот рынок нельзя назвать малым: некоторые дилеры сообщают, что работают здесь ежедневно с инвестициями на более чем $100 млн, при этом размер расписок составляет от $75 до $250 тыс. Такие трейдеры не должны ни перед кем отчитываться и проходить независимый аудит. Такое решение подходит тем, кто беспокоится о возможных взломах и проблемах безопасности больших бирж, но при этом хочет торговать.
фото: Visual Hunt
BitCryptoNews: последние новости
Девушка и ее криптовалюта: Ольга Бузова расскзаал о новой блокчейн-платформе Японские юноши без ума от криптовалюты Хардфорк от всех бед: в сообществе эфира намерены разделить криптовалюту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила308
В России введут новую меру пресечения56
«Крым захватим танками»414
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение