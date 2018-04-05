Что скрывает Skype? 

Криптовалютная торговля постепенно перемещается из криптобирж в Skype, угождая интересам крупных инвесторов, стремящихся избежать финансовой нестабильности. Анонимные источники сообщили агентству Reuters, что около 20 криптовалютных трейдеров, а также их клиенты, среди которых крупные инвесторы, майнеры, платежные системы и хедж-фонды, вот уже несколько лет развивают рынок внебиржевой торговли, оборот которого на сегодняшний день достигает нескольких сотен миллионов долларов ежедневно. Помогают им в совершении торговых операций различные мессенджеры, такие как Skype. По словам экспертов, этот рынок нельзя назвать малым: некоторые дилеры сообщают, что работают здесь ежедневно с инвестициями на более чем $100 млн, при этом размер расписок составляет от $75 до $250 тыс. Такие трейдеры не должны ни перед кем отчитываться и проходить независимый аудит. Такое решение подходит тем, кто беспокоится о возможных взломах и проблемах безопасности больших бирж, но при этом хочет торговать.
фото: Visual Hunt