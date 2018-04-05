В Мордовии сотрудники УНК регионального МВД провели профилактическую акцию в рамках операции «Дети России — 2018»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» сотрудники УНК МВД по Республике Мордовия совместно с ГАУЗ РМ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» организовали и провели профилактическую акцию «Береги здоровье смолоду!», направленную на профилактику асоциального поведения и пропаганду здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие шестиклассники МОУ «Гимназия № 12».

На теоретической площадке организаторы акции говорили с несовершеннолетними о ценности здоровья, основах здорового образа жизни, профилактике различных заболеваний и их своевременной диагностике. Ребята активно задавали вопросы относительно правильного питания, психоактивных веществ и вейпов.

Юные гимназисты с большим энтузиазмом приняли участие в занятиях на практической площадке и смогли измерить рост, вес, высчитать свой индекс массы тела, «увидеть» как работает сердце человека, пройти индивидуальную пульсоксиметрию.