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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,4% — до 2287 пунктов, индекс РТС снизился на 0,6% и составил 1245 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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