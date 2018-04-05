Порт Махачкалы в пять раз увеличил перевалку зерна в первом квартале 2018 года

МАХАЧКАЛА , 5 апреля. / ТАСС /. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) в первом квартале 2018 года увеличил объемы перевалки зерна в пять раз и нефти — более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана по итогам посещения предприятия в четверг премьер-министром республики Артемом Здуновым.

"В январе-марте этого года перевалка нефти в Махачкалинском порту выросла на 218% и составила более 500 тыс. тонн. За отчетный период выросли и объемы перевалки зерна. В январе-марте в Иран отгружено около 137 тыс. тонн зерновых, что почти в пять раз выше результатов прошлого года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в четверг порт посетил Артем Здунов . Он познакомился с работой зернового терминала, сухогрузной гавани, где возобновилась перевалка цемента, керамической плитки, пиломатериалов, нефтегавань по перевалке нефти.

"Мы сейчас готовимся к Государственному совету по развитию логистической, портовой инфраструктуры каспийских регионов. Это важное мероприятие, где в том числе будут рассмотрены вопросы модернизации, реконструкции Махачкалинского торгового порта", — сказал Здунов, слова которого привели в пресс-службе. Премьер добавил, что власти Дагестана должны «просчитать логистику нахождения судо-грузов» и подготовить предложения по строительству новой объездной дороги.

В январе 2018 года ММТП увеличил объем перевалки зерна в Иран в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В январе этого года махачкалинские докеры отгрузили иностранным потребителям более 46 тыс. тонн зерновых, а за этот период прошлого года — около 4 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя.

Зерно поступает в торговый порт автомобильным и железнодорожным транспортом, в основном из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области . До загрузки на суда зерно попадает в специальные емкости для временного хранения, где проверяется качество. Махачкалинский порт располагает 12 такими емкостями по 1,5 тыс. тонн.

Основные причины роста

Генеральный директор ММТП Мурад Хидиров ранее сообщил, что росту грузооборота способствуют «наличие достаточных портовых мощностей, гибкая тарифная политика и создание комфортных условий для грузоотправителей и грузополучателей». Помощник Хидирова Алик Абдулгамидов говорил, что основной причиной роста грузооборота ММТП стало снятие запрета на транспортировку нефти из Казахстана

В 2017 году порт потерял значительную часть проходившей через Махачкалу нефти из-за того, что Минэнерго РФ запретило порту транспортировать нефть с содержанием серы, превышающем 0,6%, а у казахстанской нефти этот показатель равен 1,2%.