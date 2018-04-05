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Глава криптовалютной биржи Coinnest обвиняется в мошенничестве
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Глава криптовалютной биржи Coinnest обвиняется в мошенничестве 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Накануне в Южной Корее задержали генерального директора криптовалютного обменника Coinnest Ким Ик-хвана по обвинениям в мошенничестве. С ним задержан и исполнительный директор компании.
Прокуратора полагает, что глава пятой по величине южнокорейской криптовалютной биржи вместе со своим помощником переводили средства с клиентских аккаунтов на свои собственные.
По данным Reuters, похищенная сумма может достигать миллиардов долларов США.
Прокуратура продолжает следствие, и также проверяет другие криптовалютные биржи.
Это первое задержание в Южной Корее, связанное с махинациями с криптовалютой. Корейские власти начали расследование виртуальных обменников в начале этого года после принятия законов, которые требовали большей прозрачности в сделках. Всего с 12 марта прокуратура проверила 3 биржи криптовалют, одна из которых Coinnest.
Ранее мы рассказывали о технологии блокчейн и защите криптовалютных активов в России, а также о том, как обеспечить безопасность своего процессора от вредоносного майнинга криптовалюты.
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