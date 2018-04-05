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В СР предложили пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств
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В СР предложили пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов предлагает пересмотреть ценовую политику, а не изобретать новые схемы конкуренции на рынке лекарственных препаратов.
"Сейчас правительством активно обсуждается возможность выхода на фармрынок продуктового ритейла… Думаю, нам необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции", — сказал Миронов в четверг на заседании Госсовета.
Он пояснил, что предлагаемый выход ритейлеров на фармацевтический рынок, с одной стороны, должен принести огромную пользу с точки зрения конкуренции, однако остается нерешенной проблема контрафакта.
"Сейчас доля контрафакта на этом рынке оценивается в 7,4%, что составляет без малого 70 миллиардов рублей, но если ритейлеры получат возможность продавать лекарства, эта доля может существенно вырасти", — уточнил политик.
Он добавил, что цены на лекарственные препараты, неконтролируемые государством, продолжают расти. Например, цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и продающиеся без рецепта, за первое полугодие 2017 года выросли на 7,6%, то есть вдвое быстрее уровня инфляции, отметил Миронов.
Сейчас аптечная сеть в целом расширяется, но аптеки крайне неравномерно распределены по территории страны, а в городах-миллионниках появление новых аптек практически исключено: там есть несколько дискаунтеров и войти на рынок другим крайне сложно, «монополия была и есть», подчеркнул лидер СР.
"Картельные соглашения при получении заказов для государственных и муниципальных нужд на фармацевтическом рынке — более 13% от общего числа выявленных картелей, это второе место после строительства", — добавил он.
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