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СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о готовности возобновить шестисторонние переговоры
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СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о готовности возобновить шестисторонние переговоры 

ТАСС 59 минут назад
ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выразил готовность возобновить шестисторонние переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг сообщила японская газета «Никкэй».
По информации издания, эта тема также может быть поднята в ходе предстоящей возможной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Поездка в КНР стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.
Шестисторонние переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Республики Корея, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. Чтобы возродить диалог в этом формате, Москва и Пекин в июле 2017 года выступили с инициативой о двойном замораживании сторонами главных раздражителей: ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Республики Корея.
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