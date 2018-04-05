Молодежь сдает батарейки и электронику

5 апреля в столичных школах стартовала акция по сбору использованных батареек и устаревшей электроники.

В экологической акции примут участие учащиеся школ и колледжей мегаполиса. Ребята соберут батарейки, старые телевизоры, компьютеры, приемники, телефоны и другие гаджеты, которые отправятся на вторичную переработку.

— В технике множество опасных химических элементов: трудноразлагаемые пластики, тяжелые металлы, даже ртуть, мышьяк и свинец. Россияне ежегодно выбрасывают 1,5 миллиона тонн электронного мусора. По экспертным оценкам, из них перерабатывается лишь 5–7 процентов, — рассказали в пресс-службе Фонда рационального природопользования.

Параллельно с этой экологической акцией для московских школьников и студентов проведут тематические уроки о необходимости раздельного сбора мусора.