О будущем биткоина

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика» Есть ли будущее у биткоина? Рассуждает Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

Вопрос, конечно, из разряда «Есть ли жизнь на Марсе?». Никто на Марсе не был и очевидно, что жизни там быть не может, но всем хочется, чтобы жизнь на этой планете все-таки существовала. Так же и с биткоином — красивая идея, идея независимости от регуляторов и банков и одновременно полная финансовая бесперспективность — ни купонов, ни дивидендов, никакой доходности кроме пирамидального роста курсовой стоимости, который не может быть перманентным. С пиковых значений, которые мы наблюдали в конце декабря прошлого года 19600 долл., биткоин к данному моменту потерял больше 60 проц. Другие наиболее ликвидные криптовалюты упали еще больше Ethereum, Ripple потеряли с максимумов более 70 проц. Почему это происходит? Инвесторы разочаровались? Видимо да. Причем крупные институциональные инвесторы в первую очередь. Они тестировали криптовалюты, пробовали вписать их в свои портфели, хеджировать. Но практика показала, что даже с использованием легальных фьючерсов в Чикаго, которые, собственно, и запустили для крупных игроков реально застраховать свои инвестиции в криптовалюты очень сложно. Главная проблема –это манипулирование рынком, полная непрозрачность трансакций (с одной стороны, это основное достоинство криптовалют, а с другой именно это создает недоверие к системе, так как непонятно кто какие доли контролирует и как может в итоге влиять на рынок). Поэтому на легальном регулируемом фьючерсном рынке активность невысокая, объемы открытых позиций от месяца к месяцу сокращаются. Другая проблема — это технологическое несовершенство биткоина, да и других криптовалют. Низкая пропускная способность в моменты пиковых нагрузок не позволяет инвесторам быстро совершать транзакции, иногда приходится ждать в так называемой очереди сутками. Вроде бы эту проблему решили в рипл (Ripple), они делают 1500 переводов в секунду, но все равно до традиционной VISA с сотнями тысяч транзакций в секунду очень далеко, да и Ripple трудно назвать классической криптовалютой, так как это централизованная система построенная на принципах блокчейна. Еще одна тема, которая делает криптовалюты непригодными для платежей — это привязка их к фиатным деньгам с плавающим курсом. Понятно, что велик соблазн у разработчиков как они говорят «срубить бабла на хайпе», но для внедрения в повседневную жизнь криптовалюты как платежной системы — это полная катастрофа. Дело в том, что при росте курса криптовалюты у держателей нет особого желания ей рассчитываться — зачем я будут отдавать свои биткоины, если завтра он будет на 30 проц. дороже?. А при падении курса криптовалюты уже у продавца нет желания отдавать свой товар за быстро дешевеющую как-бы валюту. Тупик. Нет, у этой проблемы есть решение. Его реализовали в криптовалюте тизер (Tether). Эту криптовалюту приравняли к одному доллару, курс меняется очень незначительно, постоянно около 1 доллара. По мере роста покупателей тизеров растет и их количество в обращении, то есть чем больше живых денег (долларов, евро и т.д.) войдет в систему, тем больше тизеров будет эмитировано. Конечно, пропадает спекулятивный интерес, курс не растет, не падает, а постоянно стоит на месте. Но с практической точки зрения это очень удобно — сколько денег завел в «крипту» в точке А, столько и вывел «фиата» в точке Б. Если это еще наложить на систему типа рипл, с высокой скоростью трансакций, плюс полная анонимность, то это станет мечтой, мечтой для наркобарона, торговца оружием, для всех тех, кто хочет скрыть свои сделки от глаз регуляторов. А регуляторы не спят. Они потенциальную угрозу чуют за версту. Во многих странах Китай, Казахстан и др. уже или полностью, или частично запрещают оборот криптовалют и функционирование криптобирж. В России за хождение суррогатных денег планируют уголовную ответственность, до 4-х лет тюрьмы. В общем, с государством лучше не шутить. Так вот, отвечая на вопрос — «Есть ли будущее у биткоина?», можно сказать словами Н. А. Некрасова из произведения «Железная дорога»: «Будущее видимо есть. Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе.»