Акция памяти ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет в Москве 11 апреля

Акция Памяти к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет 11 апреля в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба парка.

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