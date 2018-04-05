Акция памяти ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет в Москве 11 апреля 

Акция Памяти к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет 11 апреля в Парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба парка.
«Особенно важен этот день для бывших узников фашизма. В Москве проживает 6 тыс. человек, прошедших через страшные испытания фашистских застенков, но, несмотря ни на что, сумевших в своей жизни проявить себя достойными гражданами, внесшими большой вклад в развитие страны», — сказали в пресс-службе.
Акция начнется в 12:00. Кроме того, в этот день бывшие узники фашизма из Москвы и Московской области, представители молодежных патриотических объединений возложат венки и цветы к монументу «Трагедия народов». Для участников акции будет работать полевая кухня.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлен решением ООН, он приурочен к годовщине интернационального восстания заключенных концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 г., освободившего тысячи людей.