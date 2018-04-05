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Хайп прошел, биткойн рухнул: тюменцы массово продают фермы по добыче криптовалюты
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Хайп прошел, биткойн рухнул: тюменцы массово продают фермы по добыче криптовалюты 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Ажиотаж вокруг криптовалюты в Тюмени стремительно идет на спад. Горожане массово распродают на сайтах объявлений фермы для майнинга (процесс создания новых криптомонет по специальному алгоритму — прим.авт.). Желающих завязать с подобным бизнесом — десятки. Стоимость оборудования для добычи криптовалюты варьируется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей. Самая дорогая ферма для майнинга, которую продают тюменцы, стоит как приличная квартира — 2 миллиона 800 тысяч рублей. Эта ферма состоит из 100 видеокарт и мощных процессоров. Продавец предлагает покупателю помочь в сборке и настройке оборудования.
На Авито также можно встретить фермы по цене квартир
Журналист 72.ru связался с одним из тюменцев, который продает майнгинг-ферму, и узнал у него, как обстоят дела на рынке криптовалюты.
— Из-за сильного падения курса (в декабре прошлого года биткойн стоил более 20 тысяч долларов, сегодня его стоимость колеблется на уровне 7400-7500$ — прим.авт.) интерес к криптовалюте уменьшился, но не исчез. Вместе с этим стало сложнее добывать криптовалюту. Чем больше людей майнят, тем сложнее её добывать. Если раньше я добывал за месяц одну единицу определенной валюты, то теперь за месяц получаю только половину, — объяснил Александр свое решение распрощаться с фермой для майнинга.
Криптовалюта для тюменца — не единственный способ зарабатывать деньги:
— У меня есть бизнес, не связанный с цифровыми технологиями. Майнинг был просто одним из хороших источников дохода.
Можно найти и не очень дорогие фермы за 100 — 400 тысяч рублей
Интерес к майнингу резко вырос осенью прошлого года. Этому способствовал небывалый рост курса криптовалюты. Если в сентябре 2017 года один биткойн стоил 3000 долларов, то в декабре его продавали и покупали уже за 20 000 долларов. На этом фоне многие, в том числе и жители Тюмени, стали массово покупать оборудование для добычи криптовалюты — видеокарты, процессоры. Это привело даже к временной нехватке специализированной техники в местных компьютерных магазинах. Но в итоге небывалый взлет обернулся крахом — с 20 тысяч долларов биткойн рухнул до 6000. Поэтому те, кто вложился минувшей зимой в криптовалюту, ушли в большой минус.
— Из-за этого стало не интересно майнить. Такого заработка на крипте, как в конце 2017 года, уже нет. Когда я начинал, то окупаемость оборудования составляла 10 месяцев. Сейчас фермы окупаются только через полтора года непрерывного майнинга, — рассказал тюменский майнер Александр. Основные расходы в добыче виртуальной валюты, не считая покупку оборудования, связаны с оплатой электричества. 70% заработанных денег, по словам Александра, он тратит на оплату счетов. Майнинг-фермы потребляют очень много электроэнергии. Но и это не отпугивает тюменцев, еще мечтающих разбогатеть на криптовалюте: звонки от потенциальных покупателей поступают местным «фермерам» практически каждый день.
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