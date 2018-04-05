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Канадцы предложили мять яйца вместо спиннеров
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Канадцы предложили мять яйца вместо спиннеров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канадская компания собрала 100 тысяч долларов на производство яиц для медитации. По данным Kickstarter, проект набрал в десятки раз больше заявленной суммы в семь тысяч.
Компания Orijin Design назвала изобретение «Яйцом для раздумий» (The Thinking Egg) и изготовила пробные образцы из разных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое предназначение: каменное — для успокоения, металлическое — для восстановление, деревянное — для концентрации. Также изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.
Аксессуар для медитации легко помещается в карман: диаметр яйца составляет 17 миллиметров, а высота — около 23. Одно яйцо будет продаваться за 13 долларов (примерно 750 рублей).
По задумке создателей, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и сминать в кулаке. Яйцо для раздумий предназначено для тех, кто «хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине».
На воплощение проекта скинулись больше трех тысяч человек.
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