Канадцы предложили мять яйца вместо спиннеров

Канадская компания собрала 100 тысяч долларов на производство яиц для медитации. По данным Kickstarter, проект набрал в десятки раз больше заявленной суммы в семь тысяч.

Компания Orijin Design назвала изобретение «Яйцом для раздумий» (The Thinking Egg) и изготовила пробные образцы из разных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое предназначение: каменное — для успокоения, металлическое — для восстановление, деревянное — для концентрации. Также изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.

Аксессуар для медитации легко помещается в карман: диаметр яйца составляет 17 миллиметров, а высота — около 23. Одно яйцо будет продаваться за 13 долларов (примерно 750 рублей).

По задумке создателей, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и сминать в кулаке. Яйцо для раздумий предназначено для тех, кто «хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине».

На воплощение проекта скинулись больше трех тысяч человек.