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Падение венесуэльской валюты ускорилось
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Падение венесуэльской валюты ускорилось 

Вести Экономика 46 минут назад
Фото: EPA
Курс венесуэльской валюты опустился сильнее, чем считалось ранее, а показатели на черном рынке также подчеркивают сильнейшее снижение, передает Bloomberg.
Цены на пристально отслеживаемом ресурсе Dolartoday.com, который известен тем, что вызвал гнев со стороны президента Николаса Мадуро на государственном телевидении, отстали от других маркеров, которые показывают цены на 30% ниже.
Хотя на американском веб-сайте указана ставка в 251 тыс. боливаров за $1, ставка DolarPro составляет 362 тыс., а электронный кошелек AirTM продает доллары за 313 тыс. боливаров каждый.
"Речь идет о доверии, и венесуэльцы считают, что их доллары стоят дороже ставок DolarToday, — сказал Хенкель Гарсия, директор консалтинговой компании Caracas Econometrica. — На рынке, где отсутствует информация, появятся новые индикаторы, и потребители в конечном итоге определят их цену продажи".
Поскольку венесуэльцы имеют ограниченный доступ к официальным валютным рынкам, они полагаются на сайты, которые отслеживают изменения, а также на небольшие обменные платформы, чтобы понять, чего стоит их валюта.
Как писали "Вести. Экономика", цены в Венесуэле выросли на 6147% за 12 месяцев до конца февраля.
Эти оценки в целом соответствуют данным независимых экономистов.
Только в феврале этого года инфляция составила 80%, заявили оппозиционные законодатели. В условиях экономического кризиса миллионы венесуэльцев не могут найти или позволить себе основные продукты питания и лекарства.
"Если этот экспоненциальный рост цен продолжится, готовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", — написал в Twitter оппозиционный законодатель и экономист Анхель Альварадо.
Критики винят в нынешней ситуации жесткий валютный контроль, введенный 15 лет назад покойным президентом Уго Чавесом, а также чрезмерное печатание денег. Курс боливара упал примерно на 98% по отношению к доллару только за последний год.
Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро связывает проблемы с экономической войной, которую, по их мнению, ведут лидеры оппозиции и бизнеса при помощи Вашингтона. Власти не публикуют данные об инфляции уже более двух лет.
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