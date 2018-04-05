В рейтинге губернаторов проекта «Индекс власти» Михаил Ведерников разделил 53-65 места 

Фонд «Петербургская политика» в проекте «Индекс власти» выпустил предварительный рейтинг глав регионов России: в рейтинговой таблице врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников разделил 53-65 места. Он набрал такое же количество баллов, как, например, глава республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Владимирской области Светлана Орлова и другие. Лидерами рейтинга по версии «Индекс власти» стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников индекса, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».