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«Лишние» АЗС выдавят с рынка
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«Лишние» АЗС выдавят с рынка 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Депутат Евгений Москвичёв нашёл причину роста стоимости топлива в розничной сети в России. Об этом он сообщил в эфире НСН.
По мнению главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичёва, число заправочных комплексов в России сильно превышает реальные в них потребности. Это негативно влияет на цены: они могут расти из-за «излишка» заправочных станций.
«Я точно знаю, что на территории РФ сегодня излишество заправок. Через каждые три-четыре километра. Отсюда, может, и цены растут выше, чем надо. Дмитрий Анатольевич Медведев разберётся», — пояснил депутат. С позицией Москвичёва трудно не согласиться, однако, по данным «РБК», 63% из примерно 29 тысяч действующих в России заправок приходится на независимые АЗС, где работают до 150 тысяч человек. Закрытие независимых заправочных комплексов приведёт к безработице и сокращению налоговой базы.
Ранее независимые трейдеры обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры по предотвращению их банкротства, вероятность которого высока из-за неконтролируемого роста оптовых цен, начавшегося осенью 2017 года. Прогнозируемый рост цен на топливо в рознице — до пяти рублей за один литр в течение ближайших трёх месяцев.
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