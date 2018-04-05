ЦБ рассмотрит возможность изменений в институте биржевых маркетмейкеров

Банк России готов рассмотреть возможность внесения корректировок в институт маркетмейкеров. Об этом сообщил журналистам в кулуарах отчетной сессии концессионеров на Московской бирже первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы должны посмотреть, какие позитивные и негативные последствия несет в себе институт маркетмейкеров. Надо понимать, что грань между манипулированием и маркетмейкерством очень тонка», — сказал Швецов.

По его словам, регулятор намерен учитывать мнение участников рынка по этому вопросу.

«Мы послушаем мнение рынка и если поймём, что побочных эффектов больше, чем пользы, тогда уже будем думать, не требуется ли корректировка в сам институт маркетмейкеров», — подвел итог Швецов.