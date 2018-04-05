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ЦБ рассмотрит возможность изменений в институте биржевых маркетмейкеров
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ЦБ рассмотрит возможность изменений в институте биржевых маркетмейкеров 

Rambler News Service 1 час назад
Банк России готов рассмотреть возможность внесения корректировок в институт маркетмейкеров. Об этом сообщил журналистам в кулуарах отчетной сессии концессионеров на Московской бирже первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Мы должны посмотреть, какие позитивные и негативные последствия несет в себе институт маркетмейкеров. Надо понимать, что грань между манипулированием и маркетмейкерством очень тонка», — сказал Швецов.
По его словам, регулятор намерен учитывать мнение участников рынка по этому вопросу.
«Мы послушаем мнение рынка и если поймём, что побочных эффектов больше, чем пользы, тогда уже будем думать, не требуется ли корректировка в сам институт маркетмейкеров», — подвел итог Швецов.
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