США vs Китай: игра в гляделки — кто первый моргнет?, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Всю первую половину дня участники рынка, торговавшие на премаркете просто-таки кошмарили рынок, заваливая 3-6% акции крупнейших американских компаний. Да и начало основной торговой сессии прошло под аккомпанемент медведей — все индексы дружно начали торги в красной зоне с потерями в 2% и более. Однако фактически сразу же с началом рабочего дня пришли обнадеживающие новости о том, что переговоры о введении торговых тарифов между США Китаем все же ведутся и никто их сторон вроде бы не собирается идти на шаги, усиливающие напряженность. И это вдохновило участников рынка.

Как это часто бывает, произошел «полицейский разворот», и рынок начали медленно, но достаточно методично выкупать. И фактически этот процесс шел до самого конца торгов. Как итог, все индексы из минус 2% ушли в плюс 1% и более. Просто-таки блестящая победа быков. Правда, пока смущает только одно — обороты на торгах были, мягко говоря, средненькие, а более конкретно — минимальными за последние 2 недели.

То есть пока можно говорить лишь о том, что в торгах и вообще в этой «мутной воде» сейчас плавают в основном крупные акулы, которые пользуются случаем и высокой волатильностью, чтобы заработать дополнительную спекулятивную прибыль. А вот основная масса инвесторов заняла выжидательную позицию и пока находится в стороне от этого процесса.

Что же касается отраслевого разреза, то лучше всех вчера чувствовали себя акции компаний, работающих в потребительском секторе. Они в среднем выросли на 1,6%. Также очень даже неплохой спрос был в акциях медицинских и биотехнологических компаний. Особо следует выделить последние. Если в среднем акции медицинских компаний выросли на 1,4%, то рост в акциях биотеха был в 2 раза больше. А, допустим, сильно просевшие в последнее время акции Celgene (CELG) так вообще прибавили в цене более 4%.

Также удивительные метаморфозы можно было наблюдать вчера в акциях Tesla (TSLA, +7,26%), которые в самом начале торгов сначала упали на 5,5%, а затем развернулись и полетели вверх, показав рост от дна более чем в 14%. Итог к концу торгов вполне закономерен — Tesla прибавила к своей капитализации более 7%. И все же все эти метания сейчас выглядят просто эмоциональной реакцией участников рынка на сильную просадку этих акций в последние 3 недели. Так что говорить о восстановлении цен в акциях Tesla еще очень рано.

Ожидания рынка 5 апреля

Конечно, вся околорыночная пресса сейчас забита комментариями о том, что происходит на американо-китайском торговом фронте. И, конечно же, многие радуются, что вчерашняя «игра в гляделки» закончилась пока вничью — моргнули оба и вроде бы пошли на попятную. И все сегодня с утра бурно радуются тому, что напряженность явно пошла на спад. Правда, остается вопрос: надолго ли? Но нас с позиций конкретно сегодняшнего дня это волнует в меньшей степени. Действительно, гроза прошла вчера стороной, и поэтому большинство участников торгов с очень большой вероятностью возьмутся за старое — покупать, покупать, покупать.

Если отбросить непредсказуемый Китай, который к концу своих торгов загнулся и умудрился уйти из зеленой зоны в красную с потерей чисто символических 0,18%, то во всем остальном сегодня просто шик и блеск. И Япония , и вся Европа по-весеннему цветет и пахнет. Их фондовые рынки уверенно прибавляют от 1,5% и более и корректироваться пока не собираются. Также уверенно чувствуют себя и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь рост конечно поменьше — до 0,5%. Но ведь Америка еще спит и поэтому когда она проснется, бодрая и отдохнувшая, после вчерашних нервных торгов, то наверняка пойдет покупать то, что вчера еще не слишком сильно выросло.

И первый претендент на повышенный спрос сегодня — это акции авиастроительного гиганта компании Boeing (BA, -1,02%), которые вчера хоть и смогли подняться из ямы в минус 6%, образовавшейся в самом начале торгов, но все же завершили день в минусе в отличие от многих своих партнеров — конкурентов типа Lockheed Martin (LMT, +2,12%). Так что сегодня рекомендация по Boeing — strong buy. Кроме того, продолжатся покупки в акциях компаний биотеха. Цена на них в данный момент очень даже привлекательные. Продолжит также восстанавливать свои позиции Micron Technology — путь наверх в этих акциях открыт.

В целом же мы увидим сегодня средний спрос, который все же позволит индексам прибавить порядка 1% к своей вчерашней стоимости. Ожидать чего-то большего пока не приходится. Скорее всего инвесторы сейчас, удовлетворившись тем, что они смогли отодвинуть котировки индексов от опасного уровня поддержки долгосрочного восходящего тренда, немного успокоятся и будут ждать старта нового сезона отчетности, который начнется через неделю в пятницу, 13 апреля.