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Японские юноши без ума от криптовалюты
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Японские юноши без ума от криптовалюты 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Опрос, проведенный среди работающих мужчин в возрасте 25–30 лет, показал, что 14% от общего количества опрошенных владеют криптовалютой. Данные опроса были опубликованы 3 апреля в онлайн-издании для бизнесменов Shin R25.
В анкетном опросе по виртуальным валютам журнала Shin R25 приняло участие 4734 мужчины. Опрос проходил с января по март 2018 года. Свыше 25% от числа тех, кто владеет криптовалютой, ответили, что это был их первый опыт инвестирования.
92% опрошенных владельцев криптовалюты сказали, что заинтересовались криптовалютным рынком в целях инвестирования, 37,4% обосновали свой интерес тем, что криптовалюты сейчас в тренде, и 19,9% ответили, что было любопытно и еще последовали рекомендациям СМИ.
Что касается количества сбережений опрошенных мужчин, 34,5% владеют криптовалютой на сумму, не превышающую 50 000 иен (порядка $469), и лишь 10,2% — на сумму 1 млн иен и более ($9360 и более).
Большинство опрошенных, 24,3%, приобрели свои криптовалютные активы в период между октябрем и декабрем 2017 года, а 15% покупали их, когда курс резко упал, в начале 2018 года и позже.
На вопрос о будущих планах относительно своих криптовалютных инвестиций, 47,1% респондентов ответили, что намерены активно инвестировать в будущем, и 35,4% сказали, что не собираются продолжать инвестирование.
Такие результаты проведенного опроса демонстрируют довольно высокий темп восприятия криптовалюты.
В начале этого года криптовалютный сектор Японии содрогнулся от хакерской атаки, в результате которой на японской криптобирже Coincheck была похищена криптовалюта NEM на общую сумму $534 млн Впоследствии Агентство финансовых услуг Японии подвергло проверкам на местах 15 незарегистрированных криптобирж внутри страны. В результате проведенных инспекций семи биржам были разосланы предписания об устранении коммерческих нарушений и двум биржам временно запретили выполнять финансовые операции.
фото: CyberAgent, VisualHunt
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