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УФАС оштрафовало участника «медицинского» картеля на 500 000 рублей
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УФАС оштрафовало участника «медицинского» картеля на 500 000 рублей 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Дельрус-Ч» за заключение с ООО «Архимед» антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку медицинских изделий, хирургического оборудования и ортопедических приспособлений.
В ходе рассмотрения антимонопольного дела сначала ООО «Архимед», а затем и ООО «Дельрус-Ч» сознались в своем участии в картеле.
Согласно действующему законодательству ООО «Архимед» было полностью освобождено от административной ответственности, а размер штрафа для ООО «Дельрус-Ч» установлен в минимальном размере — 588 тысяч рублей.
«В конце декабря 2016 года Челябинское УФАС России установило, что ООО «Дельрус-Ч» и ООО «Архимед» разработали антиконкурентную тактику совместного участия в торгах, направленную на поочередное заключение контрактов по максимальной цене. Предприимчивые компании при участии в закупках минимально снижали начальную цену контракта, совершая за аукцион только по одному «шагу». При этом «шаг» аукциона составляет от 0,5% до 5% от начальной цены контракта», — сообщили в УФАС России по Челябинской области.
В результате участникам картеля удалось реализовать свои намерения на 7 аукционах, заказчиками которых являлись ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт физиопульмонологии», Клиника ГБОУВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь внутренних войск МВД РФ» и МАУ «Клинико-диагностический центр». Торги состоялись в 2014 и 2015 годах.
Челябинское УФАС России установило, что компании, зарегистрированные в разных регионах РФ, участвовали в аукционах с одного IP-адреса. Кроме того, между ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» были заключены агентские договоры, согласно которым ООО «Архимед» неоднократно участвовало в торгах от имени ООО «Дельрус-Ч» и подавало ценовые предложения.
Таким образом, ООО «Архимед» заранее знало о цене, которую предложит ООО «Дельрус-Ч», и в соответствии с имеющейся информацией выбирало порядок подачи предложений, что предопределяло победителя аукционов.
Антимонопольная служба признала, что действия компаний по имитации конкурентной борьбы были направлены на минимизацию риска по признанию торгов несостоявшимися и заключение контрактов по наиболее максимальной цене. ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» нарушили п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.
Согласно п.2 ч.1 ст.11 признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
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