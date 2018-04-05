УФАС оштрафовало участника «медицинского» картеля на 500 000 рублей

Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Дельрус-Ч» за заключение с ООО «Архимед» антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку медицинских изделий, хирургического оборудования и ортопедических приспособлений.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела сначала ООО «Архимед», а затем и ООО «Дельрус-Ч» сознались в своем участии в картеле.

Согласно действующему законодательству ООО «Архимед» было полностью освобождено от административной ответственности, а размер штрафа для ООО «Дельрус-Ч» установлен в минимальном размере — 588 тысяч рублей.

«В конце декабря 2016 года Челябинское УФАС России установило, что ООО «Дельрус-Ч» и ООО «Архимед» разработали антиконкурентную тактику совместного участия в торгах, направленную на поочередное заключение контрактов по максимальной цене. Предприимчивые компании при участии в закупках минимально снижали начальную цену контракта, совершая за аукцион только по одному «шагу». При этом «шаг» аукциона составляет от 0,5% до 5% от начальной цены контракта», — сообщили в УФАС России по Челябинской области.

В результате участникам картеля удалось реализовать свои намерения на 7 аукционах, заказчиками которых являлись ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт физиопульмонологии», Клиника ГБОУВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», ФКУЗ «5 военный клинический госпиталь внутренних войск МВД РФ » и МАУ «Клинико-диагностический центр». Торги состоялись в 2014 и 2015 годах.

Челябинское УФАС России установило, что компании, зарегистрированные в разных регионах РФ , участвовали в аукционах с одного IP-адреса. Кроме того, между ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» были заключены агентские договоры, согласно которым ООО «Архимед» неоднократно участвовало в торгах от имени ООО «Дельрус-Ч» и подавало ценовые предложения.

Таким образом, ООО «Архимед» заранее знало о цене, которую предложит ООО «Дельрус-Ч», и в соответствии с имеющейся информацией выбирало порядок подачи предложений, что предопределяло победителя аукционов.

Антимонопольная служба признала, что действия компаний по имитации конкурентной борьбы были направлены на минимизацию риска по признанию торгов несостоявшимися и заключение контрактов по наиболее максимальной цене. ООО «Архимед» и ООО «Дельрус-Ч» нарушили п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.

Согласно п.2 ч.1 ст.11 признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.