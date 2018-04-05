Ripple предлагала биржам деньги за листинг XRP

Компания Ripple, которой принадлежит третья по капитализации криптовалюта XRP, готова была предоставлять «финансовые стимулы» крупнейшим американским биржам за включение токена в листинг, сообщает Bloomberg. Но биржи, увы, отказали. В прошлом году Ripple предложила биржам Gemini и Coinbase внушительные суммы за создание торговых пар на основе криптовалюты XRP, однако те были непреклонны, сообщили агентству знакомые с ситуацией источники. Все дело в том, что американские регуляторы ведут политику, направленную на недопущение распространения ценных бумаг под видом криптовалют и цифровых токенов. Тот факт, что XRP контролируется одной компанией, означает, что у этой криптовалюты есть как минимум один признак ценной бумаги, следовательно, включение ее в листинг может обернуться для биржи серьезными проблемами. Как отмечает источник, за включение в листинг XRP в III квартале 2017 г. Ripple предложила $1 млн наличными принадлежащей братьям Уинклвоссам бирже Gemini. Кроме того, для аналогичной цели Ripple предлагала заем на $100 млн в цифровой валюте XRP торговой площадке Coinbase. В разговоре с Bloomberg представитель Ripple отказался комментировать большинство вопросов, касающихся возможного сотрудничества с американскими площадками, отметив, что не вся предоставленная источниками информация соответствует действительности. Представители Gemini и Coinbase от комментариев отказались. По словам юриста компании Clifford Chance Джесса Оверолла, плата за листинг не нарушает норм законодательства. Однако, считает он, все может измениться, если цифровые активы будут классифицированы регуляторами в качестве незарегистрированных ценных бумаг. В таком случае и площадки, и эмитент токенов столкнутся со штрафами. Ранее возможность добавления Ripple на Coinbase неоднократно становилась почвой для спекуляций и слухов, на фоне которых курс криптовалюты демонстрировал положительную динамику. Криптовалютный стартап намерен инвестировать в проекты, организаторы которых изъявят желание задействовать криптовалюту XRP в своих продуктах. По словам CEO Ripple Брэда Гарлингхауса, Ripple продолжает концентрировать свои усилия на разработке продуктов для банковской отрасли, однако это не мешает ему попутно искать альтернативные области применения для своей криптовалюты. «Мы продолжим предоставлять решения для случаев институционального уровня, но мы, конечно, готовы заключать соглашения с компаниями, которые собираются использовать XRP различными способами», — сказал Гарлингхаус.