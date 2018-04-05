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Лунев станет водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита»
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Лунев станет водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита» 

Советский спорт 1 час назад
По условиям акции вратарь пообещал освоить профессию водителя маршрутки в том случае, если болельщики сине-бело-голубых помогут собрать 527 тысяч рублей на лечение тяжелобольного ребенка. В итоге удалось собрать 1 162 368 рублей, остальные средства будут переведены подопечным «Русфонда».
Напомним, ранее в акции принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Ломбертс — Петром I.
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