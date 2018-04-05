Лунев станет водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита»

По условиям акции вратарь пообещал освоить профессию водителя маршрутки в том случае, если болельщики сине-бело-голубых помогут собрать 527 тысяч рублей на лечение тяжелобольного ребенка. В итоге удалось собрать 1 162 368 рублей, остальные средства будут переведены подопечным «Русфонда».