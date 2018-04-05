ЦБ предложил создать институт уполномоченного по правам участников концессионных сделок 

Банк России предложил создать институт уполномоченного по правам участников концессионных сделок, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на отчетной сессии концессионеров на Московской бирже.
«Я считаю, нам нужен новый институт омбудсмена по концессиям», — сказал Швецов.
По его словам, новый институт может быть самостоятельным, либо станет ответвлением от уполномоченного по правам предпринимателей.
«Если ходить в суды, проект никогда не закончится. Суд — это путь в никуда. Поэтому необходим институт оперативного разрешения споров», — сказал Швецов.