ЦБ предложил создать институт уполномоченного по правам участников концессионных сделок

«Я считаю, нам нужен новый институт омбудсмена по концессиям», — сказал Швецов.

По его словам, новый институт может быть самостоятельным, либо станет ответвлением от уполномоченного по правам предпринимателей.

«Если ходить в суды, проект никогда не закончится. Суд — это путь в никуда. Поэтому необходим институт оперативного разрешения споров», — сказал Швецов.