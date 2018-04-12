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В Самаре пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк»
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В Самаре пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Волга Ньюс 18 часов назад
Фото: Алтайская правда
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая 2018 года в период с 09:00 до 10:15 на ул. Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три КПП:
со стороны ул. Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
со стороны ул. Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на ул. Молодогвардейской в одну монолитную колонну.
После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь им. В. В. Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 20 тыс. зрителей.
Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, д. 16а), в центральной городской библиотеке имени Н. Крупской (ул. Самарская, д. 190 б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года.
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