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Организаторы «Бессмертного полка» ожидают миллион участников
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Организаторы «Бессмертного полка» ожидают миллион участников 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Организаторы «Бессмертного полка» ожидают, что в шествии 9 мая примут участие около миллиона человек. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Сейчас организаторы активно готовятся к мероприятию. В прошлом году на акцию в столице пришли более 800 тысяч человек. Участников не испугала плохая погода — 9 мая 2017 года в городе было холодно и шел дождь со снегом. Москвичи, державшие в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от стадиона «Динамо» до Красной площади.
В прошлогодней акции приняли участие почти восемь миллионов россиян. В разных городах в рамках акции состоялось более двух тысяч мероприятий.
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