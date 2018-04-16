Организаторы «Бессмертного полка» ожидают миллион участников

Организаторы «Бессмертного полка» ожидают, что в шествии 9 мая примут участие около миллиона человек. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Сейчас организаторы активно готовятся к мероприятию. В прошлом году на акцию в столице пришли более 800 тысяч человек. Участников не испугала плохая погода — 9 мая 2017 года в городе было холодно и шел дождь со снегом. Москвичи, державшие в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от стадиона «Динамо» до Красной площади.

В прошлогодней акции приняли участие почти восемь миллионов россиян. В разных городах в рамках акции состоялось более двух тысяч мероприятий.