Многолетний организатор «Бессмертного полка» в Тольятти сдался из-за бойкота властей

Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» заявил, что в этом году не сможет организовать шествие с портретами воевавших в Великую Отечественную из-за бойкота властей и стремления политизировать мероприятие. Об этом сообщает

"Эхо Москвы" . Аркадий Эстрин говорит, что на фоне молчания властей у добровольцев не осталось времени для того, чтобы провести шествие безопасно.

Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По его мнению, это противоречит самой идеи акции.

Эстрин на протяжении трех лет организовывал марш в Автозаводском районе. Подробно о проблемах с организацией он рассказал

на своей странице «ВКонтакте». Значительная часть поста рассказывает об усилиях волонтеров по обеспечению безопасности на шествии, доступа для маломобильных граждан, по обучению школьников и т.п. В нынешнем году традиционный уже процесс согласования дал сбой.

Администрация города, по его словам, намеревается в нынешнем году провести единое шествие. По его данным, власти Тольятти поручили провести единую акцию на территории Автозаводского района на Революционной улице в 14:00 9 мая.

Эстрин говорит, что в 2017 году, когда он начинал подготовку своего шествия, ему на встрече с чиновниками администрации объявили, что в 2018 году «Бессмертный полк» должен стать единым и массовым, а администрация готова «мобилизовать 70 тысяч учеников».

Активист подчеркивает: во-первых, происходит подмена понятий, и смысл акции вовсе не в единении под эгидой городских властей. Во-вторых, многим будет сложно принять участие в акции: «У движения „Бессмертный полк“ нет цели, собрать, как можно больше людей в одном месте! Со Шлюзового и Поволжского нет прямого сообщения с Автозаводским районом, необходимо делать пересадки, расстояния не менее двадцати километров. Интересно, градоначальник представляет, как пожилые люди, родители с детьми будут добираться к месту сбора, а затем обратно?»

"Бессмертный полк" — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Они предложили людям 9 мая пройти по улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Позднее акция стала всероссийской, ее организацией занялась "Единая Россия" и муниципальные власти. Подчеркнуто неполитическое шествие обычно становится самой массовой акцией года: в Москве 9 мая 2017 года, по официальным данным, в ней приняли участие

850 тысяч человек