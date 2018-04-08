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Многолетний организатор «Бессмертного полка» в Тольятти сдался из-за бойкота властей
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Многолетний организатор «Бессмертного полка» в Тольятти сдался из-за бойкота властей 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Тольятти многолетний организатор акции «Бессмертный полк» заявил, что в этом году не сможет организовать шествие с портретами воевавших в Великую Отечественную из-за бойкота властей и стремления политизировать мероприятие. Об этом сообщает
"Эхо Москвы". Аркадий Эстрин говорит, что на фоне молчания властей у добровольцев не осталось времени для того, чтобы провести шествие безопасно.
Эстрин полагает, что «Бессмертный полк» в Тольятти если и пройдет, то в приказном порядке и за бюджетные деньги. По его мнению, это противоречит самой идеи акции.
Эстрин на протяжении трех лет организовывал марш в Автозаводском районе. Подробно о проблемах с организацией он  рассказал
на своей странице «ВКонтакте». Значительная часть поста рассказывает об усилиях волонтеров по обеспечению безопасности на шествии, доступа для маломобильных граждан, по обучению школьников и т.п. В нынешнем году традиционный уже процесс согласования дал сбой.
Администрация города, по его словам, намеревается в нынешнем году провести единое шествие. По его данным, власти Тольятти поручили провести единую акцию на территории Автозаводского района на Революционной улице в 14:00 9 мая.
Эстрин говорит, что в 2017 году, когда он начинал подготовку своего шествия, ему на встрече с чиновниками администрации объявили, что в 2018 году «Бессмертный полк» должен стать единым и массовым, а администрация готова «мобилизовать 70 тысяч учеников».
Активист подчеркивает: во-первых, происходит подмена понятий, и смысл акции вовсе не в единении под эгидой городских властей. Во-вторых, многим будет сложно принять участие в акции: «У движения „Бессмертный полк“ нет цели, собрать, как можно больше людей в одном месте! Со Шлюзового и Поволжского нет прямого сообщения с Автозаводским районом, необходимо делать пересадки, расстояния не менее двадцати километров. Интересно, градоначальник представляет, как пожилые люди, родители с детьми будут добираться к месту сбора, а затем обратно?»
"Бессмертный полк" — акция, которую изначально организовали в Томске журналисты местного телеканала «ТВ-2», который позднее был закрыт. Они предложили людям 9 мая пройти по улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Позднее акция стала всероссийской, ее организацией занялась "Единая Россия" и муниципальные власти. Подчеркнуто неполитическое шествие обычно становится самой массовой акцией года: в Москве 9 мая 2017 года, по официальным данным, в ней приняли участие
850 тысяч человек
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