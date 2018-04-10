Число участников акции «Бессмертный полк» в Пскове в этом году вырастет в два раза

ПСКОВ , 10 апреля. / ТАСС /. Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Пскове, участие в которой в 2017 году приняли более 7 тыс. человек, в этом году может собрать до 15 тыс. псковичей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области по итогам первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова.

"В организации праздничных и патриотических мероприятий примут активное участие волонтеры и общественные организации региона. Ожидается, что в патриотической акции «Бессмертный полк» в этом году примут участие от 10 до 15 тыс. человек. Полк будет формироваться у областного центра семьи и пройдет вместе с ветеранами по Октябрьскому проспекту до Зеленого театра. Врио губернатора Михаил Ведерников также выразил желание принять участие в этой акции", — сообщает пресс-служба региона.

Кроме того, в честь Дня Победы в Псковской области пройдет около полутысячи мероприятий и общественных акций. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина.

"Сейчас 470 мероприятий в проекте афиши, но я полагаю, что их будет больше, потому что афиша еще корректируется. Будет около 500 мероприятий, у нас будут реализовываться новые молодежные проекты в этом году. 9 мая — один из самых главных праздников. И мы все стараемся, чтобы мероприятия прошли на очень высоком уровне, чтобы наши ветераны чувствовали себя комфортно, поэтому мероприятий много по всем направлениям, новые идеи возникают", — сказала собеседница агентства.

В числе новых проектов, которые реализуют к Дню Победы, — «Внуки истории» и «Улицы Героев», цель которых — увековечивание памяти и воспитание уважения к подвигу предков в годы Великой Отечественной войны. Накануне 9 мая в Псковском академическом театре имени А. С. Пушкина состоится торжественный вечер и праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны.

Международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» появилось в 2012 году и официально зарегистрировано в феврале 2014 года. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».