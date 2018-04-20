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Акция «Бессмертный полк» впервые официально пройдет в Женеве 5 мая
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Акция «Бессмертный полк» впервые официально пройдет в Женеве 5 мая 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Амител
ЖЕНЕВА, 20 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция «Бессмертный полк» впервые официально пройдет в Женеве 5 мая, сообщила РИА Новости координатор мероприятия и главный редактор русскоязычного интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» Светлана Конев.
"Мы ориентировались на опыт других стран и учитывали то, что в Женеве люди работают 9 мая. Поэтому запрос мы подавали на выходные. В итоге мы получили официальное разрешение от мэрии Женевы на проведение акции в субботу, 5 мая. Шествие пойдет от гостиницы «Англетер» на набережной Мон-Блан до штаб-квартиры ООН. С нами будут работать волонтеры. Полиция Женевы перекроет дорогу и будет обеспечивать безопасность", — рассказала она.
Конев добавила, что, традиционно, акция «Бессмертный полк» также состоится и 9 мая на аллее славы на кладбище «Хёрнли» в Базеле. В День Победы здесь проходит торжественная церемония возложения венков к братской могиле советских солдат с участием послов стран СНГ. Как и в прошлом году, все желающие принять в ней участие смогут из Женевы, Берна и Цюриха доехать до места проведения церемонии на бесплатных автобусах, которые предоставляют посольство РФ, постоянное представительство РФ при женевском отделении ООН и Россотрудничество.
"Всю информацию, а также контакты для записи на автобусы можно найти на специальной страничке акции «Бессмертный полк» на нашем сайте (http://ladoshki.ch/news/category/polk#). Мы напрямую работаем с «Бессмертным полком» России, поэтому там же размещена информация и об акциях «Бессмертного полка» в других странах мира", — отметила она.
По словам Конев, почетное консульство России в Лозанне также предложило свою помощь. Информацию об акции бесплатно разместила у себя и компания «Картина ТВ», транслирующая российские каналы в Швейцарии. «Очень приятно, что люди, которые могут чем-то помочь, откликаются, предлагают свою помощь, что „Бессмертный полк“ — это не пустой звук для людей. Потому что „Бессмертный полк“ — это не только 9 мая. Это общественное движение, из которого вырастают новые проекты. И мы хотим, чтобы 5 мая в Женеве люди приходили с детьми, с друзьями, в хорошем настроении. Очень важно, что эта часть жизни, история людей захватила наших соотечественников по всему миру», — отметила она. Однако, к сожалению, не во всех странах власти толерантно относятся к российской акции памяти. По словам Конев, которая контактирует с координаторами акции по всему миру, в США к организаторам шествия уже приходили представители ФБР. Это произошло незадолго до закрытия генконсульства в Сиэтле. Предметом интереса стала деятельность местной общественной организации «Российско-американская инициатива о сотрудничестве» в рамках акции «Бессмертный полк».
В 2017 году акция «Бессмертный полк» собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.
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