В Ярославле куличи перед Пасхой выросли в цене в два раза

Ярославские куличи оказались одними из самых дорогих в России . Такие выводы сделал сайт объявлений «Юла», который исследовал цены.

— За последний месяц количество поисковых запросов на куличи возросло сразу в 20 раз. При этом 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Тогда же возросла и средняя стоимость куличей в стране, — говорят исследователи.

Ярославле куличи стали продавать ещё в начале марта. И если начинали с 200 рублей, то ближе к Пасхе стоимость выросла до 450 рублей.

— Сейчас средняя стоимость главного пасхального атрибута в Ярославле в 1,5 раза выше, чем в целом по России (300 рублей), — уточнили сотрудники сайта.