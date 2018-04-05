В США накрыли крупное производство марихуаны

Власти американского штата Калифорния провели масштабную операцию против производителей марихуаны. Как сообщает usnews.com, полиция изъяла 61 тысячу кустов конопли и около 200 килограммов готовой продукции, а также конфисковала почти 100 домов, превращенных в подпольные фермы.

По данным правоохранительных органов, организовала это производство китайская мафия. И теперь она, по мнению следователей, потеряла «сотни миллионов долларов», которые ей приносила торговля наркотиками и которые были вложены в покупку недвижимости.