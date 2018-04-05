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В США накрыли крупное производство марихуаны
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В США накрыли крупное производство марихуаны 

Российская Газета 1 час назад
Власти американского штата Калифорния провели масштабную операцию против производителей марихуаны. Как сообщает usnews.com, полиция изъяла 61 тысячу кустов конопли и около 200 килограммов готовой продукции, а также конфисковала почти 100 домов, превращенных в подпольные фермы.
По данным правоохранительных органов, организовала это производство китайская мафия. И теперь она, по мнению следователей, потеряла «сотни миллионов долларов», которые ей приносила торговля наркотиками и которые были вложены в покупку недвижимости.
Интересно, что в Калифорнии разрешено использование марихуаны в лечебных целях, хотя в целом по стране выращивание конопли и продажа наркотика считается преступлением. По данным полиции, марихуана с этих ферм предназначалась для черных рынков Атланты, Чикаго и Нью-Йорка.
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