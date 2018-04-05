Практические вопросы альтернативной энергетики в России глазами важнейших участников рынка

В повестке мероприятия ряд актуальных тем: проблемы государственной поддержки инвесторов и инвестиций в ВИЭ, экспортный потенциал отрасли ВИЭ и зарубежные инвестиции, производство и локализация оборудования, применяемого при строительстве и эксплуатации объектов ВИЭ, механизмы участия банков в финансировании локализованных проектов, промышленный потенциал субъектов РФ и создание в России новых высокотехнологичных и инновационных производств. Также участники ARWE 2018 обсудят присоединение предприятий оборонно-промышленного комплекса к отрасли ВИЭ в рамках диверсификации производства.

Развитие возобновляемых источников энергии стало актуальной и значимой темой в России. В рамках существующей программы развития ВИЭ уже практически в полном объеме использованы все квоты на строительство солнечных станций и ветростанций до 2024 года. По итогам проведенных конкурсов, инвесторы должны построить объекты мощностью 1, 76 ГВт объема на рынке солнечной энергетики и 3,35 ГВт на рынке ветроэнергетики. В рамках сложившейся ситуации сформированы два базовых рынка ВИЭ: рынок новой мощности объемом 750 млрд рублей и рынок высокотехнологичного машиностроения с инвестиционным потенциалом до 250 млрд руб. Совокупная прибавка отрасли к ВВП страны составит от 0,1 до 0,5% в год.

О мероприятии:

Выставка-конференция «Альтернативные источники мировой энергии» ARWE 2018 пройдет в Сочи 10-11 апреля на базе отеля «Имеретинский».

Организаторы мероприятия: АО «Электрификация» — лидер в проведении деловых и выставочных мероприятий; Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ); газета «Энергетика и промышленность России».

*Программа мероприятия, перечень спикеров и компаний, участвующих в ARWE 2018 доступны на сайте https://arwe-expo.ru/