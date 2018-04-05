Выходцы из Южной Кореи стали чаще интересоваться арендой элитных квартир в Москве

Граждане Южной Кореи стали больше интересоваться арендой элитного жилья в Москве , тренд связан с увеличением присутствия в РФ бизнеса и инвестиций из Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает в четверг «Интерфакс»

«Значительно возросла доля запросов от клиентов-выходцев из Южной Кореи. Они всегда были активными, однако сегодня это стало еще заметнее на фоне уменьшения доли арендаторов из других стран», — сказала директор департамента аренды компании Savills в России Елена Куликова

Как добавляется в сообщении, в первом квартале 2018 года пик спроса на аренду элитного жилья в Москве пришелся на март. Около трети от общего количества заявок приходится на россиян. Больше всего арендаторов столичного элитного жилья интересуют объекты в бюджете 230 тысяч рублей в месяц.

Средняя стоимость аренды в 100 самых дорогих квартирах Москвы составляет 24,63 тысячи долларов США за объект в месяц.