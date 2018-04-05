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Торг уместен: низкий спрос на дачи играет на руку покупателям
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Торг уместен: низкий спрос на дачи играет на руку покупателям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Такое серьезное проседание сегмента дач позволяет покупателям активно торговаться, отмечают эксперты. На сегодняшний день в пределах 25 км от МКАД вполне реально найти предложения стоимостью до 3 миллионов рублей.
В целом же объекты самого доступного сегмента снизились в стоимости примерно на 10%.
Одной из причиной снижения спроса на дачи стала невысокая цена земельных участков. Конкуренцию составляют и таунхаусы, единственный недостаток которых в сравнении с дачами — небольшая площадь участка, 2-3 сотки, в остальном же они, как и дачи, предлагают и приватность, и хорошую экологию.
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