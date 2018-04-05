УФАС: «АльфаСтрахование», «Верна» и «Согласие» должны вернуть в бюджет почти 2 млн рублей

Трем из этих компаний предстоит вернуть в бюджет в общей сложности более 1,989 млн рублей незаконно полученного дохода, следует из релиза антимонопольщиков.

Согласно информации ВСК, действия перечисленных страховых компаний на торгах, в которых принимала участие в том числе и эта компания, были направлены на причинение ущерба хозяйствующим субъектам — конкурентам в виде упущенной выгоды.

Речь идет о торгах на оказание услуг по обязательному страхованию автотранспортных средств (ОСАГО) для филиала „Аэронавигация Северо-Запада“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“ (победителем аукциона с предложением в 938 113 рублей стала компания „АльфаСтрахование“), ФГУП „АТЦ“ (СПб) и его филиалов (победитель аукциона с предложением в 830 047 рублей — СО „Верна“) и ГБУ „МФЦ“ Ленобласти (победитель аукциона с предложением в 220 880 рублей — СК „Согласие“ ).

В частности, согласно информации ВСК, на аукционе, организованном филиалом „Аэронавигация Северо-Запада“ ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“, минимально возможная и соответствующая действующему законодательству цена должна была составить 1 027 651 рубль, но конкуренты снизили цену: »Энергогарант» — до 1 019 379 рублей, «РЕСО-Гарантия» — до 955 071 рубля, а ставшая победителем аукциона компания «АльфаСтрахование» — до 938 114 рублей.

В ходе рассмотрения заявлений ВСК Санкт-Петербургское УФАС выявило, что в действиях перечисленных страховых компаний присутствуют признаки недобросовестной конкуренции (нарушение статьи 14.8 закона о защите конкуренции). Страховщики при расчете своих предложений применили измененные тарифы, которые в соответствии с действующим законодательством не имели права использовать, и, снижая таким образом цену, победили в торгах.

В срок до 30 апреля 2018 года «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Энергогарант», «Согласие», «Верна» и СК «МАКС» должны издать распорядительные документы о недопустимости занижения сотрудниками страховых тарифов, довести этот документ до сведения всех должностных лиц, в обязанности которых входит подача ценовых предложений на торгах, и прекратить недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным занижением страховых сумм, следует из сообщения Петербургского УФАС.

Кроме того, до 2 июля 2018 года победители трех аукционов — «АльфаСтрахование», «Верна» и «Согласие» должны перечислить 938 113 рублей, 830 047 рублей и 220 880 рублей соответственно в бюджет РФ как незаконный доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства.