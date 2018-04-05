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Золото теряет статус актива «тихой гавани»
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Золото теряет статус актива «тихой гавани» 

Investing.com Россия 2 часа назад
Investing.com — Золото традиционно считается активом «тихой гавани», но на самом деле это уже давно не так.
И даже, когда во времена нестабильности средства перетекают в золото, поддержка оказывается недолговечной.
Золото, подорожавшее всего 2% с начала 2018 года, продемонстрировало колебания стоимости на фоне трех неблагоприятных событий.
Первое — распродажа на фондовом рынке США в середине февраля. Два других произошли в марте, когда президент Трамп объявил о введении тарифов на импортные сталь и алюминий, а затем о дополнительных пошлинах на различные китайские товары.
Относительно недавно золото фактически подешевело во время финансового кризиса 2008-2009 года, несмотря на высокую неопределенность и волатильность. А еще раньше, золото прибавило всего 2% во время финансового кризиса 1998 года и 5% во время обвала фондового рынка в 1987 году.
В настоящий момент аналитики считают, что наиболее предпочтительными «безопасными» инвестициями являются американские гособлигации и биржевые инвестиционные фонды, вкладывающие в волатильные активы, что упрощает хеджирование рисков.
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