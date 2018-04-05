Центробанк: контроль за формированием курса рубля захватили роботы

Более половины оборота валютного рынка Московской биржи обеспечивает 55 торговых роботов, которые генерируют сигналы на покупку-продажу валюты и совершают сделки по заранее установленной программе High frequency trade (HFT, высокочастотная торговля), сообщил ЦБ РФ в своем апрельском докладе.

Сбербанка. Помимо курса рубля, роботы также захватили рынок бумаг Газпрома

ЦБ предупреждает, что HFT-роботы намеренно вводят живых трейдеров в заблуждение, создавая у тех впечатления присутствия на рынке игрока с крупной заявкой на продажу, провоцируя их продавать свои бумаги до того, как, по их мнению, цена не опустилась еще ниже.

Олег Душин. Такая практика не особо приветствуется трейдерами, однако формально нарушений каких-либо законов в этом нет, говорит аналитик банка ВТБ-24

«Конечно, когда на «поле битвы» выходят роботы, это вызывает тревогу у участников торгов. Когда рынок идет вниз или вверх, роботы усиливают этот тренд. Поэтому биржа ранее принимала решение штрафовать брокеров и их клиентов за попытки использовать торговых роботов, сочтя, что это нарушает если не букву, то дух fair play», — сказал он «Ридусу»

По спортивной же аналогии, для трейдера играть против робота — это примерно то же самое, что живому шахматисту играть с компьютером. Когда партия не ограниченна по времени, у человека в принципе есть шансы на победу, даже если он — не Каспаров. Но при игре в быстрые шахматы шансы живого игрока многократно падают. А на бирже исход сделки тоже часто решают секунды.

«Использовать роботов для практики подачи ложных заявок — вот это в самом деле… ммм… нехорошо. Биржа пытается это регулировать, полагая, что это нечестно. Еще несколько лет назад частные инвесторы были на грани отчаяния. Говорили: всё, роботы победили, нам на этом рынке скоро будет делать нечего», — говорит эксперт.

Интересно, что полную роботизацию — в том числе и биржевой торговли — предсказал Станислав Лем еще в 1984 году, когда на трейдеры на биржах торговали, крича в телефоны (не мобильные).

…даже имеются мини-компьютеры, которых можно спросить, благоприятствуют ли звезды задуманной вами биржевой операции. — Станислав Лем, «Мир на Земле».

Такие трейдеры обижались, когда оказывалось, что против них играет робот, писали жалобы руководству Московской биржи. Но проблема в том, что понять, участвует в торгах HFT-робот или живой трейдер, практически невозможно, говорит Душин.

«Это можно понять только по косвенным признакам: по повышенной частоте сделок, откуда и происходит название этой программы. Ведь до автоматизации трейдеры работали стахановским методом: у монитора стояло два человека, один из которых вводил данные, другой стоял рядом на подхвате. Сейчас же биржа все более автоматизируется, в перспективе возможно появление нейронных сетей для принятия решений», — прогнозирует он.