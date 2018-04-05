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Центробанк: контроль за формированием курса рубля захватили роботы
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Центробанк: контроль за формированием курса рубля захватили роботы 

Ридус 2 часа назад
Более половины оборота валютного рынка Московской биржи обеспечивает 55 торговых роботов, которые генерируют сигналы на покупку-продажу валюты и совершают сделки по заранее установленной программе High frequency trade (HFT, высокочастотная торговля), сообщил ЦБ РФ в своем апрельском докладе.
Помимо курса рубля, роботы также захватили рынок бумаг Газпрома и Сбербанка.
ЦБ предупреждает, что HFT-роботы намеренно вводят живых трейдеров в заблуждение, создавая у тех впечатления присутствия на рынке игрока с крупной заявкой на продажу, провоцируя их продавать свои бумаги до того, как, по их мнению, цена не опустилась еще ниже.
Такая практика не особо приветствуется трейдерами, однако формально нарушений каких-либо законов в этом нет, говорит аналитик банка ВТБ-24 Олег Душин.
«Конечно, когда на «поле битвы» выходят роботы, это вызывает тревогу у участников торгов. Когда рынок идет вниз или вверх, роботы усиливают этот тренд. Поэтому биржа ранее принимала решение штрафовать брокеров и их клиентов за попытки использовать торговых роботов, сочтя, что это нарушает если не букву, то дух fair play», — сказал он «Ридусу».
По спортивной же аналогии, для трейдера играть против робота — это примерно то же самое, что живому шахматисту играть с компьютером. Когда партия не ограниченна по времени, у человека в принципе есть шансы на победу, даже если он — не Каспаров. Но при игре в быстрые шахматы шансы живого игрока многократно падают. А на бирже исход сделки тоже часто решают секунды.
«Использовать роботов для практики подачи ложных заявок — вот это в самом деле… ммм… нехорошо. Биржа пытается это регулировать, полагая, что это нечестно. Еще несколько лет назад частные инвесторы были на грани отчаяния. Говорили: всё, роботы победили, нам на этом рынке скоро будет делать нечего», — говорит эксперт.
Интересно, что полную роботизацию — в том числе и биржевой торговли — предсказал Станислав Лем еще в 1984 году, когда на трейдеры на биржах торговали, крича в телефоны (не мобильные).
…даже имеются мини-компьютеры, которых можно спросить, благоприятствуют ли звезды задуманной вами биржевой операции. — Станислав Лем, «Мир на Земле».
Такие трейдеры обижались, когда оказывалось, что против них играет робот, писали жалобы руководству Московской биржи. Но проблема в том, что понять, участвует в торгах HFT-робот или живой трейдер, практически невозможно, говорит Душин.
«Это можно понять только по косвенным признакам: по повышенной частоте сделок, откуда и происходит название этой программы. Ведь до автоматизации трейдеры работали стахановским методом: у монитора стояло два человека, один из которых вводил данные, другой стоял рядом на подхвате. Сейчас же биржа все более автоматизируется, в перспективе возможно появление нейронных сетей для принятия решений», — прогнозирует он.
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