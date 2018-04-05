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Н. Никифоров: Законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает выхода предприятия на биржу
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Н. Никифоров: Законопроект об акционировании «Почты России» не предусматривает выхода предприятия на биржу 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почта России» не предусматривает возможности проведения IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) и размещения акций предприятия на бирже. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«Если когда-то будет обсуждаться вопрос о выводе части акций на биржу или каких-то иных процедур, то это потребует внесения изменений в федеральный закон. В этом смысле здесь (в законопроекте — прим. Агентства «Москва») механизм блокировки этого есть, это надо будет с соответствующим предложением прийти в Госдуму и убедить депутатов, что в данном случае есть необходимость двигаться дальше. Пока это (выход на биржу — прим. Агентства «Москва») не предусматривается, это прямая норма закона», — сказал Н. Никифоров.
Ранее представители Минкомсвязи РФ заявили, что не исключают возможности проведения IPO «Почты России» после акционирования предприятия.
Также председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что обновленный законопроект об акционировании ФГУП «Почты России» внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.
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