В Орске на продажу выставят 6 арестованных авто и три «дебиторки»

В ближайшие дни выставят на торги имущество орской фирмы.

По информации регионального управления судебных приставов, 16 апреля в 11.00 пройдут торги арестованного имущества в виде шести автомобилей и трех лотов по дебиторской задолженности. Подать заявки на участие можно до 10 апреля.

Информация о торгах размещена на официальном сайте www.torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников». Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3532) 779895 с 9 до 16.00 в рабочие дни.