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В Орске на продажу выставят 6 арестованных авто и три «дебиторки»
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В Орске на продажу выставят 6 арестованных авто и три «дебиторки» 

ProOren 2 часа назад
В ближайшие дни выставят на торги имущество орской фирмы.
По информации регионального управления судебных приставов, 16 апреля в 11.00 пройдут торги арестованного имущества в виде шести автомобилей и трех лотов по дебиторской задолженности. Подать заявки на участие можно до 10 апреля.
Информация о торгах размещена на официальном сайте www.torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников». Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3532) 779895 с 9 до 16.00 в рабочие дни.
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