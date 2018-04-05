Мосбиржа выявила нарушителей законодательства об инсайде

Московская биржа выявила трех нарушителей законодательства об инсайде среди своих сотрудников. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя торговой площадки.

"В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено. За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций", — сказал представитель.

Он также добавил, что регулятор указал на ряд нарушений в работе компании и наложил два взыскания по 300 тыс. руб. каждое.

Уточняется, что Мосбиржа проводит мониторинг рабочих мест сотрудников на предмет использования запрещенного внутренними регламентами программного обеспечения.