Мосбиржа оштрафована за инсайдерскую информацию

По результатам рассмотрения представления и информации Генеральной прокуратуры РФ об устранении нарушений законодательства об организованных торгах Центральным банком РФ проведена проверка исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года, — отмечает Генпрокуратура.

Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам.

Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии. В обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.

По результатам проверки Мосбиржа привлечена к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Мосбиржа оштрафована в размере 300 тыс. руб. за каждое нарушение.

Также Банком России инсайдерам направлены предписания, а бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.