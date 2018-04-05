Ещё
Мосбиржа оштрафована за инсайдерскую информацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосбиржа оштрафована за инсайдерскую информацию 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокуратура РФ и Банк России уличили ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в неправомерном использовании инсайдерской информации. Биржа оштрафована, сообщила прокуратура.
По результатам рассмотрения представления и информации Генеральной прокуратуры РФ об устранении нарушений законодательства об организованных торгах Центральным банком РФ проведена проверка исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками Биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года, — отмечает Генпрокуратура.
Вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам.
Кроме того, в списки инсайдеров Биржи не были включены члены ревизионной комиссии. В обществе отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований названного законодательства.
По результатам проверки Мосбиржа привлечена к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Мосбиржа оштрафована в размере 300 тыс. руб. за каждое нарушение.
Также Банком России инсайдерам направлены предписания, а бирже — письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.
Вести Экономика: последние новости
Акишев: на курс тенге влияет множество факторов Рост ставки Libor: есть ли повод для беспокойства? Ripple предлагала биржам деньги за листинг XRP
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи59
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма114
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова93
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством61
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
ДТП
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение