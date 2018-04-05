Рынок подержанных грузовиков в РФ в январе-феврале снизился на 4% — до 36,5 тыс. единиц

Объем российского рынка грузовых автомобилей с пробегом в январе-феврале 2018 г. составил 36,5 тыс. единиц, что на 4% меньше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за два месяца 2018 г. объем российского рынка грузовых автомобилей с пробегом составил 36,5 тыс. единиц. Это на 4% меньше результата годичной давности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более четверти вторичного рынка грузовиков приходится на отечественную марку KAMAZ . За январь-февраль 2018 г. ее перепродажи достигли 9,5 тыс. экземпляров — на 3,5% меньше, чем в январе-феврале 2017 г.

«Далее со значительным отставанием от лидера идет другой российский бренд — GAZ, результат которого составил 3,5 тыс. машин (минус 8%). Третью позицию занимает белорусский MAZ (3,1 тыс. штук; минус 7%). Лучшим среди иностранных производителей является шведский Volvo (2 тыс. штук; минус 0,2%), а замыкает первую пятерку отечественный ZIL (1,9 тыс. штук; минус 14%)», — пояснили в агентстве.

Уточняется, что самой популярной моделью на рынке подержанной грузовой техники в нашей стране является KAMAZ 65115 с показателем 1 тыс. 250 единиц (снижение на 5%). На втором месте находится Volvo FH (1 тыс. 190 штук; рост на 5%), на третьем — KAMAZ 5320 (845 штук; минус 1%). В пятерку лидеров также попадают Scania P (809 штук; рост на 1%) и KAMAZ 6520 (806 штук; рост на 4,5%).