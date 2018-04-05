Московская биржа получила крупный штраф за нарушения инсайдеров

Как сообщает Телеграм-канал Генпрокуратуры РФ , в ходе проверки Банком России были установлено, что работники Биржи не направляли уведомления о совершении сделок на срочном рынке, а иногде сроки отправки таких уведомлений нарушались более чем на 1,5 года.

Также выяснилось, что инсайдеры Биржи пользовались запрещенными локальными актими о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. Также в списки инсайдеров не были включены члены ревизионной комиссии, отсутствовало должностное лицо, которое следило бы за исполнением этих правил.