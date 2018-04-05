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Московская биржа получила крупный штраф за нарушения инсайдеров
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Московская биржа получила крупный штраф за нарушения инсайдеров 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Как сообщает Телеграм-канал Генпрокуратуры РФ, в ходе проверки Банком России были установлено, что работники Биржи не направляли уведомления о совершении сделок на срочном рынке, а иногде сроки отправки таких уведомлений нарушались более чем на 1,5 года.
Также выяснилось, что инсайдеры Биржи пользовались запрещенными локальными актими о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. Также в списки инсайдеров не были включены члены ревизионной комиссии, отсутствовало должностное лицо, которое следило бы за исполнением этих правил.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Биржа была оштрафована на 300 тысяч рублей за каждое нарушение. Все выявленные Банком России нарушения должны быть устранены.
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