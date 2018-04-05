Челябинцы стали активно распродавать квартиры на окраинах

Количество больших квартир, выставленных на продажу в Челябинске , резко подскочило. С начала года рост составил 34%. Сегодня число объектов на рынке — 5595, рассказали специалисты портала N1.RU.

Больше всего объявлений о продаже квартир, в которых от трех комнат и больше, появилось в Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах города. Скачок в этом сегменте зафиксирован на уровне 40%, наименьший же рост отмечен в Центральном районе.

«Февраль и март — это начало активного сезона на рынке недвижимости. Продавцы и покупатели активизировались. Большие квартиры в домах старого фонда с каждым годом устаревают и требуют серьёзных вложений в ремонт. Вероятно, их владельцы стремятся их продать, чтобы купить более современное, хоть и меньшее по площади жилье», — полагает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева

N1.RU сообщает, что средняя стоимость трехкомнатной квартиры за год практически не изменилась, сейчас она держится на уровне 3,2 миллиона рублей. Средняя цена четырехкомнатной замерла на отметке 4,5 миллиона рублей. При этом однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год упали в цене на 2–3% — до 1,5 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей за средний объект на рынке

Меж тем стоимость хрущевок в Челябинске за последнее время снизилась на 8,5%.

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