Рейтинг доступного жилья: где в Архангельске продаются «трешки» за два с небольшим миллиона рублей

Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Архангельске выгоднее всего купить квартиру для большой семьи. В топ-3 районов с недорогим жильем попали Талаги, Цигломень и микрорайон Первых пятилеток.

По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в Талагах — 36,3 тысячи рублей за кв. м, чуть выше цена квадрата в Цигломени — 40,7 тысячи рублей, а также в микрорайоне Первых пятилеток — 42,5 тысячи рублей. Площадь предлагаемых квартир — от 58 квадратных метров до 69.

Стоимость квадратного метра в больших квартирах этих микрорайонов гораздо ниже средней цены квадрата в целом по городу, которая сейчас находится на отметке 61,8 тысячи рублей

— Среди самых больших квартир чаще других встречаются достаточно дорогие объекты, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от удаленности от центра, но и от возраста дома, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Первые места рейтинга заняли микрорайоны, в которых в данный момент в продаже есть трехкомнатные и четырёхкомнатные квартиры в хрущёвках и брежневках.

По данным N1.RU, средняя стоимость трёхкомнатной квартиры за год выросла на 4% до 4 миллионов рублей, а средняя цена четырёхкомнатной не изменилась и составляет 4,9 миллиона рублей за средний объект.